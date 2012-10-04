Зарегистрироваться в соц. сетях

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Закрыт8 заявок182 просмотра

Есть несколько групп пользователей.

Необходимо зарегистрировать на каждого пользователя аккаунты для дальнейшего продвижения групп в социальных сетях.

Вконтакте, фейсбук, твиттер, google+ и т.д.

Оплата вебмани.

13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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