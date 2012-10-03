Ищу для постоянного сотрудничества людей, которые будут прокачивать аккаунты на форумах и передавать их мне. Задача в следующем: я даю вам ссылки на форумы, вы регистрируетесь там, оставляете нужное количество сообщений с ...
Наполнение интернет-магазина
Сайт сам-сервис.рф
1. Создание категорий товаров.Есть в excel прайсе.
2. Наполнение каждой категории из Excel файла .
3. Подбор изображений( от 1-3) для каждого товара, через поиск картинок в админке сайта.
4. Обязательно правильное прописывание seo url для каждой категории и товара.
Остальное при общении.
Заявки фрилансеров
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