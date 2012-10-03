Рассылка коммерческого предложения

Надо на конкретном сайте объявлений отбирать нужные и рассылать по указанным адресам письма с моего ящика. Письмо дам. Работа не сложная, постоянная. В день 10-20 писем.

Называйте цену одного отосланного письма. Чем ниже, тем лучше.

Работа с завтрашнего утра.