Требуется команда для наполнения форума по телеф.

На молодой форум, посвященный мобильным телефонам, смартфонам и планшетникам, требуется команда для первоначального наполнения. Именно уже состоявшася команда, с опытом.

Требования:

- Знание тематики

- Высокая грамотность

- Заполненные личные профили

- 50-80 сообщений с одного аккаунта

- Не более 12 сообщений в теме

- Направление задаем мы, конкретные темы выбирает исполнитель, с согласованием-корректировками

Источники – рерайт интересных тем с других форумов, сбор тем из схожих тем с нескольких различных форумов, как отечественных, так и зарубежных (знание языков не обязательно – для создания сообщения достаточно уловить суть, основа которой будет вполне понятна в результатах автоматического переводчика). Копипаст не оплачивается.

Бюджет – 15 000 рублей, оплата безналом или безопасной сделкой.

От вас – количество человек в команде, примерные суточные объемы, количество сообщений при данном бюджете, сроки и при наличии – подобные проекты из портфолио.

Автоответы на проект помечаются как "некорректные", ботоводы ходят лесом.