Проставить URL в готовую РК Я. Директ

Поиск, копирайт и внесение справочной информации по магазинам и компаниям. Информацию берем ТОЛЬКО с официальных сайтов компаний. Работа для тех, кто может уделять работе хотя бы 5-6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа ...