Поиск, копирайт и внесение справочной информации по магазинам и компаниям. Информацию берем ТОЛЬКО с официальных сайтов компаний. Работа для тех, кто может уделять работе хотя бы 5-6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа ...
Проставить URL в готовую РК Я. Директ
10-15 ссылок распределить на ~70 объявлений.
Работа на 40 мин. максимум.
250 руб.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Требуется администратор/модератор районного портала. Обязанности: ФОРУМ: Форумная модераторская (перенос, слив, мультипостинг и т.д.), подбор новых модераторов. Форумная социальная (баны, плюсы, конфликты, устные предупреждения и ЛС с нарушителями) Форумная рекламная (рекламные ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно 2-3 человека, разбирающихся в IT (хостинг, домены, сервера), имеющие грамотный русский, ответственные. В обязанности будет входить – мониторинг 50 тематических форумов, ответы в определенных темах, отчетность в онлайн-таблице. Работа постоянная, не привязанная ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется контент-менеджер, который имеет базовые знания английского языка. Необходимо перебивать анкеты пользователей с американского сайта. В каждой анкете есть около 30 фотографий и небольшой текст About Me. Вот этот текст нужно перевести на русский и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Здравствуйте! Ищем опытного пользователя хлебопечки, разбирающегося в тонкостях приготовления ДОМАШНЕГО хлеба для ведения и поддержки группы Вконтакте. Вас не должны пугать следующие словосочетания: "провалилась крыша", "колобок", "цвет корочки", ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! У нас проходит конкурс. Есть интернет-ресурс посвещенный этому конкурсу. Основная цель – разрекламировать информацию о ресурсе и сам ресурс путём публикации сообщений в соц.сети вконтакте. Основные задачи: ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Название, описание и фото. Цена их екселя по артикулу. до 5 руб за товар.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходима выкладка на сайт рецептов по определенному шаблону и поиск к ним картинок. В день 50 рецептов. Проект разовый - на неделю, ищу подмену нашему заболевшему контент-редактору. Но! Если обе стороны будут ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно нужен контент менеджер для: уникального описание модели наполнение позиций товара в ИМ через админку Предоставляю всю необходимую информацию( фото, размеры, состав,)Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Наполнение группы вконтакте и одноклассники 1 пост раз в 3 дня. Пишите цену за постНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад