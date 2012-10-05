Перенести товары с сайта продавца

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Завершен21 заявка293 просмотра

Название, описание и фото. Цена их екселя по артикулу. до 5 руб за товар.

13 лет назад
dios15
Иван 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов

Выбранные исполнители

vadim_mineev
Минеев 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Очень ответственный товарищ, и сделал все быстро. Рекомендуэ!
Замечательный заказчик! ТЗ - в лучшем стиле. Оплата - мгновенная! Рекомендую!
alisa222
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Кристина ответственный работник, быстро и качественно выполнила работу по наполнению интернет-магазина. Рекомендую Кристину как аккуратного, ответственного и исполнительно специалиста.
Хороший заказчик, вежливый в общении, адекватный, с оплатой все ок.

Заявки фрилансеров

vadim_mineev
Минеев 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
alisa222
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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