Требуется ответственный копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок629 просмотров

Поиск, копирайт и внесение справочной информации по магазинам и компаниям. Информацию берем ТОЛЬКО с официальных сайтов компаний. Работа для тех, кто может уделять работе хотя бы 5-6 часов в день. Предпочтение женщинам!!! Оплата еженедельно. Работа постоянная, объемы большие. Просьба оставлять ваши номера ICQ или скайпа здесь.

12 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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