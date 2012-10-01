Контент менеджер

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Закрыт8 заявок279 просмотров

В инет магазин http://www.show-technica.com.ua/ нужен контент менеджер,задача добавление товаров (описание,картинки,цена,параметры товара из описания итд).Более подробно в скайп planmeca1

13 лет назад
planmeca
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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