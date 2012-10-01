Размещение объявлений на доски Постинг объявлений на доски Нужен человек, который будет заниматься постингом объявлений на доски. Ищутся люди, которые уже этим занимались, будет плюс, ...
Контент менеджер
В инет магазин http://www.show-technica.com.ua/ нужен контент менеджер,задача добавление товаров (описание,картинки,цена,параметры товара из описания итд).Более подробно в скайп planmeca1
Заявки фрилансеров
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