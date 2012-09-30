Требуется рассылка писем по сайтам, список нужный есть (950 сайтов в нем). Нужно: - Несколько почтовых ящиков создать для рассылки. - Искать почту (в том числе и через whois) или форму ...
Размещение объявлений на доски
Размещение объявлений на доски
Постинг объявлений на доски
Нужен человек, который будет заниматься постингом объявлений на доски.
Ищутся люди, которые уже этим занимались, будет плюс, если есть свои большие базы досок объявлений.
Тестовый проект 50 досок, объявление, и картинки будут высланы. Оплата 1 р за 1 объявление. Если все будет сделано быстро, качественно, то будем работать на лучших условиях.
Заявки фрилансеров
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