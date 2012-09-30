Размещение объявлений на доски

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Размещение объявлений на доски

Постинг объявлений на доски

Нужен человек, который будет заниматься постингом объявлений на доски.

Ищутся люди, которые уже этим занимались, будет плюс, если есть свои большие базы досок объявлений.

Тестовый проект 50 досок, объявление, и картинки будут высланы. Оплата 1 р за 1 объявление. Если все будет сделано быстро, качественно, то будем работать на лучших условиях.

13 лет назад
duniak
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров