Требуется наполнить форум сообщениями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок178 просмотров

Требуется наполнить форум сообщениями.

Адрес форума: http://mcasterlive.ru/forum/

Тематика — здоровье, оздоровление, а также специфические темы — кордицепс, линчжи, продукция компании McAster. Темы для постов — можем дать.

Требования к постам:

- соответсвие тематике

- наличие здравого смысла и отсутствие «воды»

Требования к кандидату:

- готовность разбираться в тематике

- адекватность

- написать свои расценки\предложения в $USD

С выбранным кандидатом возможно собеседование по скайпу голосом. Также возможно долгосрочное сотрудничество по копирайтингу и рерайтам статей.

Оплата по факту — unistream или WMZ.

По всем остальным вопросам — писать на емейл fyr.work собака gmail.com

13 лет назад
fyre
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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