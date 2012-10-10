Создание описаний товаров на украинском языке

Я предоставляю Excel-вский файл, который содержит описание 200 товаров на русском языке (пример вы найдете во вложении).

В том же Excel-вском файле надо создать аналогичное описание на украинском языке+ текст содержит гиперссылки их нужно будет заменить на другие ссылки (я дам информацию, где их взять) . Код должен быть сохранен.

Жду ваших предложений по цене.

Необходимые знания: українська мова, HTLM, Excel