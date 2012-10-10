Создание описаний товаров на украинском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок276 просмотров

Я предоставляю Excel-вский файл, который содержит описание 200 товаров на русском языке (пример вы найдете во вложении).

В том же Excel-вском файле надо создать аналогичное описание на украинском языке+ текст содержит гиперссылки их нужно будет заменить на другие ссылки (я дам информацию, где их взять) . Код должен быть сохранен.

Жду ваших предложений по цене.

Необходимые знания: українська мова, HTLM, Excel

13 лет назад
birh07
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$45
3 дня
Надежда выполнила качественно и в срок как мы с ней и договаривались , ту часть работы, которая описана в задании. Она действительно хорошо знает офисные приложения и легко адаптируется под тот формат работы, о котором просит заказчик.
Хороший заказчик, который точно знает, что ему нужно. На все вопросы получила оперативные ответы, что помогло выполнить работу обозначенный срок. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад