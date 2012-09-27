Здравствуйте! Ищем человека на написание платных постов на форумах. 0,5$ за сообщение на форуме, ежедневно 10 постов, оплата тоже ежедневная.
Отзывы на сайт
Необходимо с каждый день писать отзывы на сайт, тематика стоматология, в день нужно от 3 до 5 отзывов, свободной формы. Размер отзыва от 50 до 150 символов. Интересует стоимость месячного обслуживания.
Если понравится работа будет еще порядка 10 подобных проектов.
Выберу наименьшую цену, реально работа будет отнимать 5- 10 минут в день.
Писать исключительно тут.
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