Необходимо с каждый день писать отзывы на сайт, тематика стоматология, в день нужно от 3 до 5 отзывов, свободной формы. Размер отзыва от 50 до 150 символов. Интересует стоимость месячного обслуживания.

Если понравится работа будет еще порядка 10 подобных проектов.

Выберу наименьшую цену, реально работа будет отнимать 5- 10 минут в день.

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