Здравствуйте! Ищем человека на написание платных постов на форумах. 0,5$ за сообщение на форуме, ежедневно 10 постов, оплата тоже ежедневная.
Общение на женском форуме
Для постинга на сайте мам нужны «мамочки в декрете», для оживления общения на форуме, нужен треп о детях
Оплата 1500 рублей в месяц — работы нужно пару часов в день.
Оставьте, пожалуйста, ваши контакт, преимущественно скайп, на крайний случай аську.
Заявки фрилансеров
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