Общение на женском форуме

Для постинга на сайте мам нужны «мамочки в декрете», для оживления общения на форуме, нужен треп о детях

Оплата 1500 рублей в месяц — работы нужно пару часов в день.

Оставьте, пожалуйста, ваши контакт, преимущественно скайп, на крайний случай аську.