Общение на женском форуме

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок248 просмотров

Для постинга на сайте мам нужны «мамочки в декрете», для оживления общения на форуме, нужен треп о детях

Оплата 1500 рублей в месяц — работы нужно пару часов в день.

Оставьте, пожалуйста, ваши контакт, преимущественно скайп, на крайний случай аську.

13 лет назад
NU1
44 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров