Формирование базы данных

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок278 просмотров

Свести в один файл (блокнот) сведения по позициям: адрес сайта, название, описание, теги, категория. Исходные материалы есть: база сайтов, перечень категорий.

Описание и теги – определять самому в зависимости от тематики сайта

Количество сайтов – более 50 тыс.

13 лет назад
nanto2006
Наталья 
29 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров