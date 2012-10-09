Поиск и приглашение в группы в Одноклассниках живых участников из конкретных регионов Московской области. Цена за пользователя?
Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
Закрыт
10 лет назад
Поиск и приглашение в группы в Одноклассниках живых участников из конкретных регионов Московской области. Цена за пользователя?
Свести в один файл (блокнот) сведения по позициям: адрес сайта, название, описание, теги, категория. Исходные материалы есть: база сайтов, перечень категорий. Описание и теги – определять самому в зависимости от тематики сайта Количество сайтов – ...