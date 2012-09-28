Составление цен

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Завершен6 заявок351 просмотр

Найти средние цены для всех услуг на сайте http://andymckleancars.ru (около 50 услуг)

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13 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный фрилансер! Рекомендую!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад