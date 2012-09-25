Размещение объявлений, топиков на форумах.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок173 просмотра

Размещение объявлений, топиков на форумах.

Месячный объём - ок. 1700 эквивалентов постов.

Из них на форумы ок. 50 постов, доски (авито, olx, slando, irr, dmir = 70% постов; и оставшийся объём на другие профильные доски типа порталов по работе).

Так же постоянно надо собирать/ готовить объявления (ок. 200 объявлений в месяц) из исходного материала (данные в таблице XLS или в ворде) + анимировать их профильными фотками, для размещения на досках.

Помимо этого есть дополнительная работа по мониторингу статистики, качеству размещений, анализу конкурентов, что оплачивается отдельно.

В месяц рассчитываю на следующее:

в рабочее время исполнитель в сети, скайпе и может оперативно принять в работу новый срочный объём.

1300 постов * от 8 руб./ пост= 10400 руб.

Дополнительная подготовка объёмов 200 объявлений * от 10 руб.= 2000 руб.

Дополнительные работы, эквивалент 200 постов - это анализ/ пересылка писем/ ответов с досок, порталов и т.п. = 200 * от 8= 1600 руб.

Хочу отдать весь объём в одни руки!

Опыт работы не менее 5 месяцев, и не менее 1000 размещённых объявлений. Мне не нужны эксперименты.

Соблюдение правил русского языка обязательно, никаких ошибок, в т.ч. типа отсутствия пробелов после знаков препинания и т.п.

Общий объём месячной работы оцениваю в 12 - 15 тыс. руб.

Во вложении пример отчёта с пробивкой чер. минимум 20 часов. Оплата только за не удалённые не менее чем за 20 часов объявления!

В ответе не тендер: бюджет за пост, комментарий по всем объёмам, описание опыта работы, график работы (я работаю с 11 до 18 по Москве).

Заявки скрыты.

13 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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