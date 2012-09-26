Ведущий аккаунтов в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок352 просмотра

Для ведения аккаунтов в соц сетях (Вконтакте, Одноклассники, Faceebook, Twitter) нужен редактор. Тематика групп – авто. Все группы являются частью автомобильного веб-проекта.

Обязанности – ежедневно публиковать картинки (текст+картинка) и другие материалы, копипаст.

Оплата webmoney

13 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров