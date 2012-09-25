Компании "Перестройка" http://www.perestroika.com.ua требуется контент-менеджеры для добавления инфо о товарах в базу данных. Работа удаленная и постоянная. Если Вас заинтересовало это предложение и Вы готовы начать работать, присылайте свою заполненную анкету на ...
Наполнить сайт материалом. Копипаст
Есть небольшой сайт под управлением DLE. нужно наполнить его материалом. Весь материал готов. пришлю исполнителю. Всего позиций 700. В среднем на одну позицию уходит полминуты. оплата - вебманями. по частям. жду ваших предложений
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