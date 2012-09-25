Наполнить сайт материалом. Копипаст

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Закрыт9 заявок141 просмотр

Есть небольшой сайт под управлением DLE. нужно наполнить его материалом. Весь материал готов. пришлю исполнителю. Всего позиций 700. В среднем на одну позицию уходит полминуты. оплата - вебманями. по частям. жду ваших предложений

DLE
13 лет назад
Lisa999
Гарус 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров