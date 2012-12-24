Контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок758 просмотров

Компании "Перестройка" http://www.perestroika.com.ua требуется контент-менеджеры для добавления инфо о товарах в базу данных. Работа удаленная и постоянная.

Если Вас заинтересовало это предложение и Вы готовы начать работать, присылайте свою заполненную анкету на

[email protected].

12 лет назад
marmarketing
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров