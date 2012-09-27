Полностью свободный график, от 10 часов в неделю, от 100$/мес., оплата каждую неделю Обязанности: 1) телефонные звонки партнерам в разных городах (по скайпу, sip или ip-телефонии), которые уже размещались или размещаются ...
Зарегистрироваться на форумах и создать тему
Я даю вам список форумов, вы там регистрируетесь и создаете тему. В своих заявках, сразу пишите, сколько вы хотите получать за 1 регистрацию и создания темы на форуме.
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