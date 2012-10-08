Обновление данных

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок310 просмотров

Задача в том чтобы произвести сверку между украинской и российской версией сайта который торгует недвижимостью в Турции.

Все недостающие обьекты нужно будет корректно внести.

Сайт на WP. Используется много "custom fields" но впринципе все просто и понятно.

Требования:

1) Опыт с WP

2) Нахождение в онлайн и "не пропадание"

3) Скорость и качество работы

Сайты http://newhomeinturkey.com.ua/ и http://www.newhomeinturkey.ru/

Ставьте в предложение за разовую актуализацию данных на укр версии.

WordPress
13 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Работа сделана в срок и качественно. Все вопросы исполнитель сразу задавал и вносил походу нужные правки, без каких то заминок и лишних вопросов. Рекомендую.
С таким человеком приятно иметь дело, все задания сформированы четко и корректно, а также очень оперативно с оплатой - фактически через 5 мин. после выполнения работы.
trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
5 дней

Заявки фрилансеров

petryshakm
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад