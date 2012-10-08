Обновление данных

Задача в том чтобы произвести сверку между украинской и российской версией сайта который торгует недвижимостью в Турции.

Все недостающие обьекты нужно будет корректно внести.

Сайт на WP. Используется много "custom fields" но впринципе все просто и понятно.

Требования:

1) Опыт с WP

2) Нахождение в онлайн и "не пропадание"

3) Скорость и качество работы

Сайты http://newhomeinturkey.com.ua/ и http://www.newhomeinturkey.ru/

Ставьте в предложение за разовую актуализацию данных на укр версии.