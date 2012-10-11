Редактирование Word документов

Очень приятно было работать с таким человеком, который знает, чего хочет. Задание изложено четко, доступно - все понятно. Работа шла на легке и с большим удовольствием. Владимир всегда на связи и отвечал на любые вопросы. Быстрая оплата,надежный человек . Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество))