Редактирование Word документов

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Завершен18 заявок521 просмотр

Нужен человек на приятное и стильное оформление Word документов. Колонтитулы, фоны, блоки, фото и т.д. Чтобы из этого материала создавать электронные книги и упаковывать в PDF.

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

_anya_
Анна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Аня просто умница! Легко подстраивается под нужды клиента и делает все от души. Сделала огромный объем работы, проявила фантазию и инициативу! Качество, творческий подход, приятно работать! Побольше бы таких исполнителей. Аня, огромное спасибо! )
Очень приятно было работать с таким человеком, который знает, чего хочет. Задание изложено четко, доступно - все понятно. Работа шла на легке и с большим удовольствием. Владимир всегда на связи и отвечал на любые вопросы. Быстрая оплата,надежный человек . Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество))

Заявки фрилансеров

_anya_
Анна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад