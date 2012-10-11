Требуется человек для внесения на сайт «электроники и бытовой техники“ описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки), скачать — вставить ...
Редактирование Word документов
Нужен человек на приятное и стильное оформление Word документов. Колонтитулы, фоны, блоки, фото и т.д. Чтобы из этого материала создавать электронные книги и упаковывать в PDF.
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