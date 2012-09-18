Поиск агрегаторов цен интернет-магазинов

Работа заключается в том, чтобы найти товарные агрегаторы для Интернет-магазина одежды. Сайты должны относиться к России. Украинские, белорусские, молдавские и прочие нероссийские агрегаторы не подходят.

Уже имеется список определенных агрегаторов - он в аттаче, нужно найти те сайты, которые не входят в этот список.

Оплата за каждый найденный агрегатор, который относится к России и не входит в этот список – 200 рублей. Оплата через WMR, срок – 2 дня. Еще раз – оплачиваться будут только те агрегаторы, которые не входят вышеуказанный список. Все вопросы – в личку.