Отредактировать текст на сайте.

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Закрыт3 заявки256 просмотров

Здравствуйте все.

Итак, требуется исполнитель, хорошо знакомый с визуальным редактором, а так же владеющий гипертекстовой разметкой html.

Задача следующая:

есть сайт climat.allara-cms.ru

Информация на сайт ТЕХНИЧЕСКИ залита. Осталось отредактировать ее через визуальный редактор, уменьшить картинки (задав размер через визуальный редактор). На некоторых страницах, может, подверстать вручную.

Пример ТЕХНИЧЕСКОЙ страницы - http://climat.allara-cms.ru/catalog/26

Пример готовой страницы - http://climat.allara-cms.ru/catalog/24

Всего, в общей сложности, нужно будет сделать порядка 200 страниц. Срок, как обычно, вчера. А если серьезно - край - пятница утро.

Да, чуть не забыл. Для каждой страницы предоставим PDF файл по которому можно будет посмотреть расположение фото и примерный размер фото, обтекаемость текстом и т.п.

Рассмотрим предложение с конкретными сроками и стоимостью за страницу.

HTML
13 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$170
4 дня

Заявки фрилансеров

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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