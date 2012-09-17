Отредактировать текст на сайте.

Здравствуйте все.

Итак, требуется исполнитель, хорошо знакомый с визуальным редактором, а так же владеющий гипертекстовой разметкой html.

Задача следующая:

есть сайт climat.allara-cms.ru

Информация на сайт ТЕХНИЧЕСКИ залита. Осталось отредактировать ее через визуальный редактор, уменьшить картинки (задав размер через визуальный редактор). На некоторых страницах, может, подверстать вручную.

Пример ТЕХНИЧЕСКОЙ страницы - http://climat.allara-cms.ru/catalog/26

Пример готовой страницы - http://climat.allara-cms.ru/catalog/24

Всего, в общей сложности, нужно будет сделать порядка 200 страниц. Срок, как обычно, вчера. А если серьезно - край - пятница утро.

Да, чуть не забыл. Для каждой страницы предоставим PDF файл по которому можно будет посмотреть расположение фото и примерный размер фото, обтекаемость текстом и т.п.

Рассмотрим предложение с конкретными сроками и стоимостью за страницу.