Заполнение доски объявлений марками и модел. авто

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок189 просмотров

есть доска объявлений, нужно забить в нее все марки и модели автомобилей из www.avito.ru

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$17
1 день
Радик, справился с заданием на 10 с плюсом, применил знание html, все было сделано качественно и в срок, Рекомендую!
Сотрудничество с Василием прошло отлично: четкое ТЗ, помощь в течение выполнения работы, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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