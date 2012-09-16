Разослать приглашения ВКонтакте

Есть мероприятие ВКонтакте. Его организатором является группа в которой 40 000 участников. Необходимо разослать им приглашения на это мероприятие. Добавим вас как организатора, чтобы могли официально приглашать участников.

Если делать руками - занимает слишком много времени. Знаю, что есть скрипты и автоматизаторы - но искать их и разбираться сейчас нет времени. У кого этот процесс уже автоматизирован - сообщайте, указывайте цену, договоримся!