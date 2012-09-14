Нужно собрать данные по рабочим строительных специальностям с сайтов: http://irr.by/building/constraction/ РУБРИКИ: Бетонирование Монтаж Кровля ...
Нужны реальные пользователи в группы ВК и Facebook
В разных проектов в социальных сетях ( в основном, официальные группы интернет-магазинов в ВК и Фейсбук) необходима накрутка РЕАЛЬНЫХ пользователей. Без использования бесплатных ботоводов.
Прием заявок до понедельника - 17.09.
Предлагайте свою цену за свои услуги.
Заявки фрилансеров
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