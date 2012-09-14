Нужны реальные пользователи в группы ВК и Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки173 просмотра

В разных проектов в социальных сетях ( в основном, официальные группы интернет-магазинов в ВК и Фейсбук) необходима накрутка РЕАЛЬНЫХ пользователей. Без использования бесплатных ботоводов.

Прием заявок до понедельника - 17.09.

Предлагайте свою цену за свои услуги.

13 лет назад
Alex_Romano
Романов 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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