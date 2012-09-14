Подобрать фотографии к планшетным компьютерам

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Закрыт6 заявок166 просмотров

Подобрать фотографии к 173 планшетным компьютерам и 35 аксессуарам (чехлам). Итого 1248 фотографий.

Но для части планшетов (например, iPd 16, 32, 64 Gb) фотографии будут одинаковыми, так что реально меньше.

Требования:

Фотография основная:

Размер 700x700 с белыми полями по 20 pcx сверху и снизу.

Расположение планшета вертикальное, без изометрии.

Если исходник больше 700, уменьшается до 700.

Если исходник 600-700pcx, то сохранем исходный размер.

Если исходник меньше, ищем другой исходник.

При отсутсвии исходника более 600pcx, ставим какой есть, записываем модель в xls-файлик.

Дополнительные фотографии такого же размера, по 1 штуке каждой:

- Сбоку

- Сзади

- Коробка

- Спереди, горизонтальное расположение

- Изометрия

Порядок работы:

1. Основные фотографии для популярных моделей

2. Основные фотографии для всех моделей

3. Все фотографии для популярных моделей

4. Все фотографии для всех моделей

13 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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