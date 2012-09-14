Нужно собрать данные по рабочим строительных специальностям с сайтов: http://irr.by/building/constraction/ РУБРИКИ: Бетонирование Монтаж Кровля ...
Подобрать фотографии к планшетным компьютерам
Подобрать фотографии к 173 планшетным компьютерам и 35 аксессуарам (чехлам). Итого 1248 фотографий.
Но для части планшетов (например, iPd 16, 32, 64 Gb) фотографии будут одинаковыми, так что реально меньше.
Требования:
Фотография основная:
Размер 700x700 с белыми полями по 20 pcx сверху и снизу.
Расположение планшета вертикальное, без изометрии.
Если исходник больше 700, уменьшается до 700.
Если исходник 600-700pcx, то сохранем исходный размер.
Если исходник меньше, ищем другой исходник.
При отсутсвии исходника более 600pcx, ставим какой есть, записываем модель в xls-файлик.
Дополнительные фотографии такого же размера, по 1 штуке каждой:
- Сбоку
- Сзади
- Коробка
- Спереди, горизонтальное расположение
- Изометрия
Порядок работы:
1. Основные фотографии для популярных моделей
2. Основные фотографии для всех моделей
3. Все фотографии для популярных моделей
4. Все фотографии для всех моделей
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