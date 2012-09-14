Подобрать фотографии к планшетным компьютерам

Подобрать фотографии к 173 планшетным компьютерам и 35 аксессуарам (чехлам). Итого 1248 фотографий.

Но для части планшетов (например, iPd 16, 32, 64 Gb) фотографии будут одинаковыми, так что реально меньше.

Требования:

Фотография основная:

Размер 700x700 с белыми полями по 20 pcx сверху и снизу.

Расположение планшета вертикальное, без изометрии.

Если исходник больше 700, уменьшается до 700.

Если исходник 600-700pcx, то сохранем исходный размер.

Если исходник меньше, ищем другой исходник.

При отсутсвии исходника более 600pcx, ставим какой есть, записываем модель в xls-файлик.

Дополнительные фотографии такого же размера, по 1 штуке каждой:

- Сбоку

- Сзади

- Коробка

- Спереди, горизонтальное расположение

- Изометрия

Порядок работы:

1. Основные фотографии для популярных моделей

2. Основные фотографии для всех моделей

3. Все фотографии для популярных моделей

4. Все фотографии для всех моделей