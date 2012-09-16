Контент-менеджер в проект об отдыхе и развлечениях

Примем в дружную команду редакции интернет-проект о свободном времени, отдыхе и развлечениях Пятница.ком (http://pyatnizza.com) ответственного, внимательного к деталям, граматически подкованого, увлечённого, педантичного, аккуратного, пунктуального, весёлого и жизнерадостного контент-менеджера.

Что нужно делать:

* проверка текстов на наличие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок, описок

* коррекция типографики (например с помощью он-лайн инструмента http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/)

* подготовка иллюстраций к отдельным материалам по заданным правилам (подбор и обрезка фото по формату, создание коллажей)

* публикация подготовленных материалов, анонсов событий и редакционного материала

* перепосты части матераилов в группах в социальных сетях