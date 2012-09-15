Перевод описаний товаров

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Закрыт28 заявок365 просмотров

Здравствуйте! Нужно уже с готовых позициях перевести описания, и сделать нормальной название!!! Язык с которого нужно переводить английский!!! Предлагайте цену!

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13 лет назад
kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров