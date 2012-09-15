Нужно собрать данные по рабочим строительных специальностям с сайтов: http://irr.by/building/constraction/ РУБРИКИ: Бетонирование Монтаж Кровля ...
Перевод описаний товаров
Здравствуйте! Нужно уже с готовых позициях перевести описания, и сделать нормальной название!!! Язык с которого нужно переводить английский!!! Предлагайте цену!
Отвечать только в проекте.
Заявки фрилансеров
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