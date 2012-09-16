Наполнение интернет-магазина отзывами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок285 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать по 2 отзыва к каждому товару. Всего 150 товаров, получается 300 отзывов, принимаются заявки первых 5-ти исполнителей.

1 исполнитель берет с 1 по 4 страницу, то есть первые 30 товаров в каталоге

2 исполнитель берет с 4 по 8 страницу, это следующие 30 товаров и так далее

3 исполнитель

4 исполнитель

5 исполнитель

Как составлять отзыв:

1. В первом поле вводите имя, например: имена - Ирина, Ирчик, Ирина Александровна, Irina, Iren, псевдонимы - Солнышко, Красотка, Прикольная девченка и т. д. главное чтобы как можно меньше было повторений в именах

2. Во втором поле пишете непосредственно отзыв. Отзывы тоже должны быть максимально непохожими друг на друга. Читайте описания товара, расхваливайте его, говорите как быстро доставили посылку, что небыло никаких проблем с оплатой и т. д.

3. Вводите число с картинки и нажимаете отправить.

Размер отзыва: от 100 до 200 символов с пробелами

Срок выполнения: до 18 сентября

Оплата: 5 WMR за один отзыв

P.S. В заявках не забывайте указывать срок выполнения и сумму, а так же свой R-кошелек.

13 лет назад
Endorfin86
Ярослав 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

ser_kr
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$5
2 дня
Сергей все выполнил быстро, качественно и на 100% в соответствии с ТЗ. Могу рекомендовать данного человека как ответственного и пунктуального исполнителя.
Отличный заказчик. Четко поставил задание, постоянно онлайн. Оплатил через пару минут после завершения работы. Будим дальше сотрудничать.
anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Алла, все выполнила в соответствии с ТЗ. Работа сделана в срок. Не требовалось никаких излишних объяснений по заказу. Прочитала требования по заказу, подала заявку, выполнила! Все четко и без лишних нареканий. Могу рекомендовать данного исполнителя как ответственного и пунктуального.
Я очень довольна сотрудничеством с Ярославом. Быстро, четко и взаимовыгодно. Что еще можно желать от заказчика?!) Надеюсь, что будем еще работать. Я всегда открыта для Ваших предложений, Ярослав!
VladimirShe
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$4
2 дня
Владимир, все выполнил в соответствии с ТЗ. Работа сделана в срок. Не требовалось никаких излишних объяснений по заказу. Прочитал требования по заказу, подал заявку, выполнил! Все четко и без лишних нареканий.
Cерьезный заказчик и хороший человек! Хорошо иметь с ним дело. Четкое задание, оперативная оплата.

Заявки фрилансеров

ser_kr
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
VladimirShe
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад