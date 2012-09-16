Наполнение интернет-магазина отзывами

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать по 2 отзыва к каждому товару. Всего 150 товаров, получается 300 отзывов, принимаются заявки первых 5-ти исполнителей.

1 исполнитель берет с 1 по 4 страницу, то есть первые 30 товаров в каталоге

2 исполнитель берет с 4 по 8 страницу, это следующие 30 товаров и так далее

3 исполнитель

4 исполнитель

5 исполнитель

Как составлять отзыв:

1. В первом поле вводите имя, например: имена - Ирина, Ирчик, Ирина Александровна, Irina, Iren, псевдонимы - Солнышко, Красотка, Прикольная девченка и т. д. главное чтобы как можно меньше было повторений в именах

2. Во втором поле пишете непосредственно отзыв. Отзывы тоже должны быть максимально непохожими друг на друга. Читайте описания товара, расхваливайте его, говорите как быстро доставили посылку, что небыло никаких проблем с оплатой и т. д.

3. Вводите число с картинки и нажимаете отправить.

Размер отзыва: от 100 до 200 символов с пробелами

Срок выполнения: до 18 сентября

Оплата: 5 WMR за один отзыв

P.S. В заявках не забывайте указывать срок выполнения и сумму, а так же свой R-кошелек.