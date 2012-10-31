Найти в интернете адреса сайтов ВУЗов Европы и США

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок248 просмотров

Нужно найти в интернете и предоставить в формате word с активными ссылками список ВСЕХ высших учебных заведений Европы - шенгенская зона (кроме стран Прибалтики: Литва, Латвия, Эстония; Польши, Румынии, Молдавии, а также России, Белоруссии и Украины), США, Канады и Австралии, где средняя цена за обучение за семестр не превышает 1000 евро. В общей сложности требуется предоставить список из не менее чем 200-х учебных заведений. Все ссылки должны вести на действующие сайты существующих вузов общей направленности, то есть с действующими несколькими факультетами и кафедрами.

На работу отводится 7 календарных дней. Работа считается выполненной при возможности перехода по всем ссылкам и при наличии минимум указанного числа высших учебных заведений.

13 лет назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
25 дней назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$50
7 дней
Прекрасный понимающий специалист своего дела! Очень рекомендую!!!
Полина прекрасный заказчик! Точно формулирует критерии задания, постоянно на связи, ни малейшего недопонимания в процессе работы. Оплата в полном соответствии с договорённостью. Надеюсь, будут поводы для дальнейшего сотрудничества :)

Заявки фрилансеров

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад