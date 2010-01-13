alex973

Каспарайтис Алекс alex973

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо написать скрипт теста (опросника)

    $20

    Необходимо сделать скрипт теста/опросника на php (а может, кстати, и на яваскрипте, но думаю все-таки PHP). Значения вопросов берутся из файла, и им подставляются баллы, в зависимости от того, что юзер выбирает в качестве ответов. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать слайдер на сайт

    $15

    Имеется сайт: http://test.etto-to.ru Там наверху слайдер - 3 айпада/айфона. В аттаче к проекту - оригинал этого файла. Еще один пример слайдера в аттаче. Необходимо сделать другой такой же слайдер, из которого будет вполне очевидно, что нажав на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скачивание файлов в DLE

    $50

    Необходимо сделать модуль под DLE 9.6. Суть модуля в следующем. На сервер загружены файлы. В соответствующей таблице или в конфиг-файле модуля прописываются ссылки на эти файлы (можно вручную). В статическую страницу или в новость вставляются ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разослать приглашения ВКонтакте

    Есть мероприятие ВКонтакте. Его организатором является группа в которой 40 000 участников. Необходимо разослать им приглашения на это мероприятие. Добавим вас как организатора, чтобы могли официально приглашать участников. Если делать руками - занимает слишком много ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить алгоритм регистрации в DLE

    $50

    Доброго дня! Необходимо поправить алгоритм регистрации в Datalife Engine следующим образом (ТЗ): ************ 1. Для регистрации на сайте юзер должен вводить только свое имя (не логин, а именно ИМЯ) и почту. 2. Пароль должен генерироваться автоматически и высылаться ...

    HTMLDLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать "модуль" под DLE 9.2

    Есть хак, позволяющий выводить в профиле и др. местах репутацию пользователя с DLE Forum 2.6 (сам хак приложен в текстовом файле). Необходимо переписать его таким образом, чтобы было возможно его подключение через шаблоны, конструкцией {include ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Несложный скрипт-сортировщик csv-таблицы

    ИЗНАЧАЛЬНО ИМЕЕТСЯ основной, большой csv-файл с множеством значений (таблица, значения разделены точкой-с-запятой). А также несколько дополнительных, маленьких CSV-файлов-таблиц, в которых расшифровываются некоторые значения основной таблицы. НЕОБХОДИМО сделать скрипт-сортировщик, который бы по клику мыши совершал следующие операции: 1. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать из PSD

    Необходимо СРОЧНО сверстать довольно простой шаблон из PSD. Актуально до полудня 18 ноября. Эскиз прикреплен. Аська семь-ноль-два-3333

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Натянуть 2 HTML шаблона на ДЛЕ 9.0

    Имеется: 2 несложных главных страницы сайта (html + css). Необходимо: сделать из них шаблоны для DLE 9.0. Бюджет: небольшой. Рассмотрю адекватные по стоимости предложения, т.к. знаю фронт и сложность работ, могу все сделать сам, но нет времени на ...

    HTMLCSSDLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос и "активное зеркалирование" домена

    На домене №1 установлен ТОП сайтов LIST SITE PRO Version 2.0 (файл приложен). Необходимо: физически перенести ТОП на домен №2, чтобы при обращении к этому топу на Домене №1 все пути работали, но фактическое обращение осуществлялось ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить платформу Intimshop

    $10

    Необходимо настроить платформу Intimshop для моего домена, у самого нет времени. Там всего 4 файла, в которые необходимо прописать настройки для интеграции в мой сайт. Описание самой платформы вот тут: http://www.intimshop.ru/platform.html Сам архив можно скачать про приведенной ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Устранить проблему с шаблоном DLE

    Переверстал шаблон main.tpl в DLE так, чтобы контентная часть была в самом верху, а правые и левые колонки с блоками - ниже (раньше была табличная верстка). В табличной верстке мини-чат находился в левой колонке, соответственно, ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • DLE: Единая аутентификация на нескольких доменах

    C Праздниками! Есть несколько сайтов на DataLife Engine (в настоящее время версия движка 8.2). Работают они на одной базе пользователей. Домены разные. Необходимо сделать так, чтобы авторизовавшись на одном сайте, пользователь при заходе на другие, ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделка модуля под DLE 8.2

    Дано: простой модуль "Объявления", написанный под DLE 8.0. Необходимо: переделать его под DLE 8.2, чтобы он подключался без редактирования кода движка - путем подстановки в шаблоны тегов вида {include file="modules/board.php"} Ссылка на образец установленного модуля в прикрепленном ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать всплывающее окно

    Коллеги, надо быстренько сделать всплывающее окно с помощью highslide в двух вариантах, у самого нет времени. (кто не знает сайт: highslide.com) 1 вариант. При открытии сайта появляется окошко, под которым сам сайт затемнен (затемняется через css.класс ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по реализации онлайн видео

    $5

    Уважаемые коллеги! Необходима пока только консультация по реализации онлайн видео. Суть задачи в следующем: 1. На удаленном сервере создается php или html файл, в котором прописывается необходимый код. 2. Есть человек, у которого стоит веб-камера. ...

    PHPHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль "Корзина" для DLE

    Необходимые функции: - кнопки "Добавить в корзину" и "Просмотр корзины", открывающиеся в поп-апе; - возможность встраивания этих кнопок в шаблоны полной и короткой новости; - естественно чтобы стоимости товаров суммировались в корзине; - форма отправки заказа (перечня товаров из ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль "Лучшие" для DLE

    Добрый вечер! Необходимо написать модуль, который выводил бы ТОП лучших авторов и ТОП самых активных пользователей в ДЛЕ. Под лучшими авторами понимаются авторы, имеющие максимальное количество сообщений за неделю или месяц. Под самыми активными понимаются пользователи, имеющие максимальное ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
MSK777
Макс 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-1)
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделать слайдер на сайт
Отличный заказчик. Точно поставленное и правильно сформулировано ТЗ, всегда на связи, мгновенная оплата. Было приятно сотрудничать. Всем рекомендую!
Все отлично! Была предложена одна концепция, с ней поигрались, отвергли. Очень быстро была предложена другая. Ее тоже чуть допилили и утвердили. Исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
Makcums
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Сверстать из PSD
Хороший заказчик: — Нетребователен — Считается с мнением — Находит компромисс — Если не ясно — спрашивает Для выполнения его задачки пришлось попотеть, хотя, как мне казалось, там работы «раз, два и обчёлся», но оно того стоит. Буду рад дальше сотрудничать.
Грамотный исполнитель. По ходу работы предлагает различные варианты реализации на выбор. Все сделал точно в срок. Буду работать и дальше.
Ответный отзыв
Kolyagrozamorey
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Натянуть 2 HTML шаблона на ДЛЕ 9.0
Отличный заказчик. Буду дальше сотрудничать
Все сделано качественно и в срок. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
seo-ukraine
Евгений 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Настроить платформу Intimshop
Приятно работать! работу сдал, оплату получил!
Сидел всю ночь и делал. Работа выполнена, нареканий нет.
Ответный отзыв
Nithalak
Антон 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
DLE: Единая аутентификация на нескольких доменах
Отличный заказчик. Знает чего хочет, с оплатой не затягивает.
Исполнителем очень доволен. Сделал все грамотно и быстро. Все пожелания в рамках проекта выполнял, даже если были какие-то коррективы после уже сделанного - исправлял. Плюс к этому все разъяснял и разжевывал. Рекомендую.
Ответный отзыв