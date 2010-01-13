Необходимо настроить платформу Intimshop для моего домена, у самого нет времени. Там всего 4 файла, в которые необходимо прописать настройки для интеграции в мой сайт. Описание самой платформы вот тут: http://www.intimshop.ru/platform.html Сам архив можно скачать про приведенной ...