Необходимо сделать скрипт теста/опросника на php (а может, кстати, и на яваскрипте, но думаю все-таки PHP). Значения вопросов берутся из файла, и им подставляются баллы, в зависимости от того, что юзер выбирает в качестве ответов. ...
- $20Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Имеется сайт: http://test.etto-to.ru Там наверху слайдер - 3 айпада/айфона. В аттаче к проекту - оригинал этого файла. Еще один пример слайдера в аттаче. Необходимо сделать другой такой же слайдер, из которого будет вполне очевидно, что нажав на ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать модуль под DLE 9.6. Суть модуля в следующем. На сервер загружены файлы. В соответствующей таблице или в конфиг-файле модуля прописываются ссылки на эти файлы (можно вручную). В статическую страницу или в новость вставляются ...Закрыт11 лет назад
Есть мероприятие ВКонтакте. Его организатором является группа в которой 40 000 участников. Необходимо разослать им приглашения на это мероприятие. Добавим вас как организатора, чтобы могли официально приглашать участников. Если делать руками - занимает слишком много ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго дня! Необходимо поправить алгоритм регистрации в Datalife Engine следующим образом (ТЗ): ************ 1. Для регистрации на сайте юзер должен вводить только свое имя (не логин, а именно ИМЯ) и почту. 2. Пароль должен генерироваться автоматически и высылаться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть хак, позволяющий выводить в профиле и др. местах репутацию пользователя с DLE Forum 2.6 (сам хак приложен в текстовом файле). Необходимо переписать его таким образом, чтобы было возможно его подключение через шаблоны, конструкцией {include ...Закрыт13 лет назад
ИЗНАЧАЛЬНО ИМЕЕТСЯ основной, большой csv-файл с множеством значений (таблица, значения разделены точкой-с-запятой). А также несколько дополнительных, маленьких CSV-файлов-таблиц, в которых расшифровываются некоторые значения основной таблицы. НЕОБХОДИМО сделать скрипт-сортировщик, который бы по клику мыши совершал следующие операции: 1. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо СРОЧНО сверстать довольно простой шаблон из PSD. Актуально до полудня 18 ноября. Эскиз прикреплен. Аська семь-ноль-два-3333HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется: 2 несложных главных страницы сайта (html + css). Необходимо: сделать из них шаблоны для DLE 9.0. Бюджет: небольшой. Рассмотрю адекватные по стоимости предложения, т.к. знаю фронт и сложность работ, могу все сделать сам, но нет времени на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
На домене №1 установлен ТОП сайтов LIST SITE PRO Version 2.0 (файл приложен). Необходимо: физически перенести ТОП на домен №2, чтобы при обращении к этому топу на Домене №1 все пути работали, но фактическое обращение осуществлялось ...Закрыт13 лет назад
- $10
Необходимо настроить платформу Intimshop для моего домена, у самого нет времени. Там всего 4 файла, в которые необходимо прописать настройки для интеграции в мой сайт. Описание самой платформы вот тут: http://www.intimshop.ru/platform.html Сам архив можно скачать про приведенной ...Завершен14 лет назад
Переверстал шаблон main.tpl в DLE так, чтобы контентная часть была в самом верху, а правые и левые колонки с блоками - ниже (раньше была табличная верстка). В табличной верстке мини-чат находился в левой колонке, соответственно, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
C Праздниками! Есть несколько сайтов на DataLife Engine (в настоящее время версия движка 8.2). Работают они на одной базе пользователей. Домены разные. Необходимо сделать так, чтобы авторизовавшись на одном сайте, пользователь при заходе на другие, ...Завершен14 лет назад
Дано: простой модуль "Объявления", написанный под DLE 8.0. Необходимо: переделать его под DLE 8.2, чтобы он подключался без редактирования кода движка - путем подстановки в шаблоны тегов вида {include file="modules/board.php"} Ссылка на образец установленного модуля в прикрепленном ...Закрыт14 лет назад
Коллеги, надо быстренько сделать всплывающее окно с помощью highslide в двух вариантах, у самого нет времени. (кто не знает сайт: highslide.com) 1 вариант. При открытии сайта появляется окошко, под которым сам сайт затемнен (затемняется через css.класс ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Уважаемые коллеги! Необходима пока только консультация по реализации онлайн видео. Суть задачи в следующем: 1. На удаленном сервере создается php или html файл, в котором прописывается необходимый код. 2. Есть человек, у которого стоит веб-камера. ...Закрыт14 лет назад
Необходимые функции: - кнопки "Добавить в корзину" и "Просмотр корзины", открывающиеся в поп-апе; - возможность встраивания этих кнопок в шаблоны полной и короткой новости; - естественно чтобы стоимости товаров суммировались в корзине; - форма отправки заказа (перечня товаров из ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый вечер! Необходимо написать модуль, который выводил бы ТОП лучших авторов и ТОП самых активных пользователей в ДЛЕ. Под лучшими авторами понимаются авторы, имеющие максимальное количество сообщений за неделю или месяц. Под самыми активными понимаются пользователи, имеющие максимальное ...Завершен15 лет назад