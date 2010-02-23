Специалист по DLE и IRC
Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов на DLE, Wordpress, в случае необходимости могу быстро разобраться и с другой сms. Также создаю сайты на основе фреймворков codeigniter и django.Кроме етого занимаюсь поддержкой IRC сервера irc.ilink.com.ua, если нужно настроить IRC сервер, сервисы, веб-гейт, ботов, и т.п. обращайтесь
Портфолио
- Irc.ilink.com.ua434 просмотра
- Сайт организации молодёжи ХАЕС309 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Всё сделал быстро и четко по ТЗ, спасибо :)
Ответный отзыв
Отличный закажчик. Чёткое ТЗ, после выполнения оплата. Рекомендую
$10
10 баллов
13 лет назад
Все сделано качественно и в срок. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Буду дальше сотрудничать
$70
10 баллов
14 лет назад
Понравилось работать, человек разобрался в задании и сделал - спасибо!
Ответный отзыв
Отличній заказчик всем советую.
$30
10 баллов
14 лет назад
Дякую за добре виконану роботу ! спасибо за хорошо выполненную работу !
Ответный отзыв
Всем рекомендую, было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$5
10 баллов
14 лет назад
Я полностью доволен исполнителем, никаких вопросов все сделано коректно и в срок! Рекомендую всем! И от меня лично огромное спасибо!
Ответный отзыв
З закажчиком работать очень легко, конкретная задача без последующих дополнений. После віполнения поставленой задачи получил деньги согласно договора. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество