Специалист по DLE и IRC

Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов на DLE, Wordpress, в случае необходимости могу быстро разобраться и с другой сms. Также создаю сайты на основе фреймворков codeigniter и django.Кроме етого занимаюсь поддержкой IRC сервера irc.ilink.com.ua, если нужно настроить IRC сервер, сервисы, веб-гейт, ботов, и т.п. обращайтесь