Kolyagrozamorey

Николай Корнийчук Kolyagrozamorey

 
37 летУкраина/Нетешин
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист по DLE и IRC

Занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов на DLE, Wordpress, в случае необходимости могу быстро разобраться и с другой сms. Также создаю сайты на основе фреймворков codeigniter и django.Кроме етого занимаюсь поддержкой IRC сервера irc.ilink.com.ua, если нужно настроить IRC сервер, сервисы, веб-гейт, ботов, и т.п. обращайтесь

WordPressDLE
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Отзывы заказчиков
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Фильтр категорий новостей в админке DLE
Всё сделал быстро и четко по ТЗ, спасибо :)
Отличный закажчик. Чёткое ТЗ, после выполнения оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
alex973
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Натянуть 2 HTML шаблона на ДЛЕ 9.0
Все сделано качественно и в срок. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Отличный заказчик. Буду дальше сотрудничать
Ответный отзыв
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Сделать сайт на cms
Понравилось работать, человек разобрался в задании и сделал - спасибо!
Отличній заказчик всем советую.
Ответный отзыв
_____
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужно сверстать несколько страниц
Дякую за добре виконану роботу ! спасибо за хорошо выполненную работу !
Всем рекомендую, было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
frostpv
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Модуль фото галереи для дле!
Я полностью доволен исполнителем, никаких вопросов все сделано коректно и в срок! Рекомендую всем! И от меня лично огромное спасибо!
З закажчиком работать очень легко, конкретная задача без последующих дополнений. После віполнения поставленой задачи получил деньги согласно договора. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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