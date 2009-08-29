frostpv

Василий Петечук frostpv

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Предоставляю своим клиентам только качественные услуги по доступной цене.

Вот краткий список моих услуг:

- Создание сайтов

- Продвижение сайтов

- Копирайт

- Администрирование сайтов

- Реклама в Интернет

  • Нужно написать магистерскую работу по психологии

    $130

    Создание трех частей работы по психологии по ассертивному поведению старшеклассников. Оплата и работа поэтапная Все подробности начну описывать кандидатам после обеда, оставляйте заявки в проекте Обязательное требование к ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание мотоциклов

    Нужно делать описание мотоциклов по такой схеме 1 картинка Пример: Описание мотоцикла Honda CB 450 disc Производитель Honda Начало выпуска: 1972 год Тип мотоцикла: Классика Объем ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под джумлу

    $50

    1 Нужно сверстать из макета шаблон для джумлы 2 Добавить модуль многозначности показать как пользоваться 3 Натянуть на сайт Цена, Срок пишем сюда

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Шаблон под джустину

    $50

    Нужно сделать шаблон под джустину установить и настроить нужным образом все разделы, Дело не сложное, можно использовать любые шаблоны из интернета не обязательно все писать самому! Тех задание пока не полное, сразу говорю что ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Контент менеджер

    Нужен молодой инициативный человек, можно и без опыта работы в сфере сайтостроения. На сайт авто-мото тематики нужно добавлять новости, статьи, обзоры. Работа не тяжелая если кто хочет для опыта попрактиковаться милости прошу. по всем вопросам ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Психология

    $10

    Защита практики. ( на должности менеджер по подбору персонала) Работа не сложная! Но есть особенности в исполнении. 20-25 страниц, работа должна быть выполнена на украинском языке. Исполнена по типу курсовой. тема ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Реставрация фото

    $5

    Ребята есть фото, сделаное на мобильный телефон, что требуеться. Навести резкость, сделать красиво, растянуть на а4 желательно очень. Плачу после выполнения, как всегда!!! сделать два варианта в цвете и ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Социологический анализ религиозных культов и сект

    $50

    СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОПИСУ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ І СЕКТ Социологический анализ подходов к описанию религиозных культов и сект. Необходимо подготовить реферат для поступления в аспирантуру по специальности специальная и отраслевая социология. В работе ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для сайта Вордпрес

    $20

    Добрый день! Нужно сделать шаблон под ворд прес. ПРиблизительный вид указан здесь http://depositfiles.com/files/i2sysazr3 шапку делать не надо. главное разбить сайт на разделы, и сделать такой вид как на картинке плачу 20 ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шаблон под вордпрес

    $20

    Нужно сделать шаблон под ворд прес. ПРиблизительный вид указан здесь http://depositfiles.com/files/i2sysazr3 шапку делать не надо. главное разбить сайт на разделы, и сделать такой вид как на картинке плачу 20 долл после выполнения ...

    WordPress
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отреставрировать фото

    $5

    Нужно отреставрировать фото для печати в формате А4 Исходник можно скачать здесь http://depositfiles.com/files/s0p2sjnom оплата после выполнения в рублях по курсу 1 к 30

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется еще одна шапка для сайта

    $5

    Сайт посвящен спутниковым системам (телевиденье). Нужна еще одна шапка. Кантора называеться IPSAT. Главное что бы шапка играла с общей картиной сайта. Оплата после выполнения скорее всего веб мани и в рублях ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Шапка для сайта

    $5

    Нужна очень простинькая шапка для сайта посвященного спутниковым технологиям, если кто хочет попрактиковаться милости пошу)))) Оплата как всегда после выполнения работы Адрес сайта http://ipsat.com.ua/

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Настроить Дле Скин

    Необходимо настроить дле скин для коректного отображения в експлоурере. Сразу говорю за такую работу и деньги не большие. Поєтому скоре всего выберу того исполнителя который меньше всего попросит.

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать логотип

    $5

    Нужно придать скану божеский вид для печати. Перевести в илюстроторский формат. желательный размер а4 писать лучьше в аську 490528173 оплата после выполнения. Это логотип для компании что занимаеться цветами

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

bobsua
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Верстка под джумлу
Joomla
Очень хороший и пунктуальный заказчик!!! С оплатой проблем не возникло, рекомендую всем!!!
Ответственный парень, хороший исполнитель, все сделал как надо без лишних вопросов. Спасибо!
Ответный отзыв
barab69
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Выпадающее меню джумла
Joomla
Пунктуальный, честный, обязательный заказчик и исполнитель. Сотрудничество было продуктивным, все материалы предоставлены и изложены четко и понятно. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо большое за помощь, очень приятно было сотрудничать
Ответный отзыв
Kolyagrozamorey
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Модуль фото галереи для дле!
З закажчиком работать очень легко, конкретная задача без последующих дополнений. После віполнения поставленой задачи получил деньги согласно договора. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Я полностью доволен исполнителем, никаких вопросов все сделано коректно и в срок! Рекомендую всем! И от меня лично огромное спасибо!
Ответный отзыв
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Психология
Интересный заказ - моментальная оплата. Что еще надо для качественного сотрудничества?! Мои 10 баллов!!!
Спасибо большое за работу, все сделано очень качественно и в срок. 10 баллов
Ответный отзыв
TaifovAziz
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Шаблон для сайта Вордпрес
WordPress
Отличный заказчик, Рекомендую. Объяснил всё как положенно. Спасибо!
Все отлично, и очень быстро сделано. Человек знает что делает, одним словом профи. Огромное спасибо
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