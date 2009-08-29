Создание трех частей работы по психологии по ассертивному поведению старшеклассников. Оплата и работа поэтапная Все подробности начну описывать кандидатам после обеда, оставляйте заявки в проекте Обязательное требование к ...
Предоставляю своим клиентам только качественные услуги по доступной цене.
Вот краткий список моих услуг:
- Создание сайтов
- Продвижение сайтов
- Копирайт
- Администрирование сайтов
- Реклама в Интернет
- $130Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать или предложить вариант модуля выпадающего меню для джумла вот скайп frostpv аська 4 девять 0528 один 73Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно делать описание мотоциклов по такой схеме 1 картинка Пример: Описание мотоцикла Honda CB 450 disc Производитель Honda Начало выпуска: 1972 год Тип мотоцикла: Классика Объем ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
1 Нужно сверстать из макета шаблон для джумлы 2 Добавить модуль многозначности показать как пользоваться 3 Натянуть на сайт Цена, Срок пишем сюдаHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно сделать шаблон под джустину установить и настроить нужным образом все разделы, Дело не сложное, можно использовать любые шаблоны из интернета не обязательно все писать самому! Тех задание пока не полное, сразу говорю что ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно установить модуль фото галереи на движок дле!!!! Сам не могу разобраться!!Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен молодой инициативный человек, можно и без опыта работы в сфере сайтостроения. На сайт авто-мото тематики нужно добавлять новости, статьи, обзоры. Работа не тяжелая если кто хочет для опыта попрактиковаться милости прошу. по всем вопросам ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Защита практики. ( на должности менеджер по подбору персонала) Работа не сложная! Но есть особенности в исполнении. 20-25 страниц, работа должна быть выполнена на украинском языке. Исполнена по типу курсовой. тема ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Вот пример фото как оно должно быть. Щит за ним два меча использовать цвета черный красный белый, Все должно быть до боли просто. Изображение должно быть в векторе. за работу плачу ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Ребята есть фото, сделаное на мобильный телефон, что требуеться. Навести резкость, сделать красиво, растянуть на а4 желательно очень. Плачу после выполнения, как всегда!!! сделать два варианта в цвете и ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОПИСУ РЕЛІГІЙНИХ КУЛЬТІВ І СЕКТ Социологический анализ подходов к описанию религиозных культов и сект. Необходимо подготовить реферат для поступления в аспирантуру по специальности специальная и отраслевая социология. В работе ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Добрый день! Нужно сделать шаблон под ворд прес. ПРиблизительный вид указан здесь http://depositfiles.com/files/i2sysazr3 шапку делать не надо. главное разбить сайт на разделы, и сделать такой вид как на картинке плачу 20 ...Завершен16 лет назад
- $20
Нужно сделать шаблон под ворд прес. ПРиблизительный вид указан здесь http://depositfiles.com/files/i2sysazr3 шапку делать не надо. главное разбить сайт на разделы, и сделать такой вид как на картинке плачу 20 долл после выполнения ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $7
Требуеться поднять тиц и пр сайта http://kulibin.com.ua/ бютжет очень маленький но пока больше не могу предложить 7 долларов Оплата как всегда после віполнения в рублях по курсу 1 к 30Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Нужно отреставрировать фото для печати в формате А4 Исходник можно скачать здесь http://depositfiles.com/files/s0p2sjnom оплата после выполнения в рублях по курсу 1 к 30Обработка фотографий1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Сайт посвящен спутниковым системам (телевиденье). Нужна еще одна шапка. Кантора называеться IPSAT. Главное что бы шапка играла с общей картиной сайта. Оплата после выполнения скорее всего веб мани и в рублях ...Завершен16 лет назад
- $5
Нужна очень простинькая шапка для сайта посвященного спутниковым технологиям, если кто хочет попрактиковаться милости пошу)))) Оплата как всегда после выполнения работы Адрес сайта http://ipsat.com.ua/Завершен16 лет назад
Необходимо настроить дле скин для коректного отображения в експлоурере. Сразу говорю за такую работу и деньги не большие. Поєтому скоре всего выберу того исполнителя который меньше всего попросит.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $15
Нужен курсовой на заданую тему обьем 25-30 стр а4 оплата после выполнения работы на веб мани. все вопросы в аську 400355034Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Нужно придать скану божеский вид для печати. Перевести в илюстроторский формат. желательный размер а4 писать лучьше в аську 490528173 оплата после выполнения. Это логотип для компании что занимаеться цветамиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад