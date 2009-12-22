Психология

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки250 просмотров
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Защита практики. ( на должности менеджер по подбору персонала)

Работа не сложная! Но есть особенности в исполнении.

20-25 страниц, работа должна быть выполнена на украинском языке.

Исполнена по типу курсовой. тема рабоТЫ: подбор персонала.

Подбор человека на должность программиста.

Все детали по выполнению работы в аську 400355034

Оплата после выполнения задания.

по веб мани.

14 лет назад
frostpv
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$10
7 дней
Спасибо большое за работу, все сделано очень качественно и в срок. 10 баллов
Интересный заказ - моментальная оплата. Что еще надо для качественного сотрудничества?! Мои 10 баллов!!!
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