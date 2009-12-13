Реферат по социологии

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ПЛАН

Введение (цели, задачи, актуальность и т.д)

1. Основные категории социологии.

2. Источники и факторы социальных изменений.

3. Социальная эволюция и социальная революция

Заключение

Литература

Объем около 17-20 страниц

Источники 8-10 шт. больше 2008-2009, статьи, учебники и т.д.

Ссылки подстрочные с указанием страниц мин. 5-10

Оригинальность 90-100%

СРОК 17 декабря

Цена 300 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
  • Похожие заказы

  • Реферат по нормированию труда

    Доброго дня! Необходимо выполнить реферат по данной дисциплине, на тему "Корректировки норм времени с учетом данных освоения новых видов работ и операций" Реферат должет содержать теорию, формулы, возможно рисунки, графики, схемы. Все подробности - автору. Срок и стоимость договорная. Прошу ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Диплом по финансовому менеджменту

    Добрый день! Нужна 3-я глава диплома по финансовому менеджменту. подробности - в прилагаемом файле. Цена - 1200 р. Указывайте минимальный (работа срочная) срок выполнения. Предложения без срока и вне проекта не рассматриваются! Оплата – яндекс-деньги в течение 10-12 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовые по психологии (6 шт)

    Добрый день! Нужно 6 (!) курсовых работ по психологии. Требования: Тема, связанная с мотивацией в организации. Объем: мин 30 стр. (это без приложений) Введение 3-4 стр. - актуальность - степень изученности проблемы - объект - предмет - цель - задачи (соответствовать названиям параграфов) - гипотеза - выборка (минимум ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая работа по маркетингу

    Необходимо выполнить оригинальную (оригинальность более 70%) курсовую работу по дисциплине: МАРКЕТИНГ. Есть две темы (на выбор): 1. Товар и товарная политика предприятия (организации). 2. Разработка товарной политики предприятия (организации). Объем работы - 35-40 страниц. Содержание работы: Введение. 1. Теоретическая часть. 2. Аналитическая (практическая) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая по сетям коммутаций

    Курсовой проект. Существующая сеть г. Гродна имеет 4 узловых района. Нумерация сети шестизначная. УСС, УСП, АМТС построены на оборудовании EWSD. Население 400000 человек. Рассчитать все типы нагрузок, определить число межстанционных связей, количество СЛ, объем оборудования. Нарисовать схемы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад