Курсовые по психологии (6 шт)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок267 просмотров
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Добрый день!

Нужно 6 (!) курсовых работ по психологии.

Требования:

Тема, связанная с мотивацией в организации.

Объем: мин 30 стр. (это без приложений)

Введение 3-4 стр.

- актуальность

- степень изученности проблемы

- объект

- предмет

- цель

- задачи (соответствовать названиям параграфов)

- гипотеза

- выборка (минимум 20 человек)

- методы

- практическая значимость

1 глава - теория 10-12 стр.

2 глава - эмпирическое исследование 10-12 стр.

- п. 1 описание методик (есть в справочнике Бурлачука)

- п. 2 описание результатов (обобщающие диаграммы и т. п.) таблички подсчетов, бланки и прочее - идут В ПРИЛОЖЕНИЕ в конце

- п. 3 практические рекомендации на 3 стр.

Заключение 1-2 стр. - выводы

Список лит-ры 2-3 стр., в котором, кроме прочей макулатуры, должны быть обязательно статьи за последний год, авторефераты, побольше новья, в общем.

Срок - 17.12.2009 г. к 22.00 (по московскому времени)

Указывайте тему!

Цена - 800 р/курсовая. Оплата - яндекс-деньги в течение 5-7 дней (если нет замечаний).

С уважением,

Алексей.

Итак:

срок - 12 ч дня (по московскому времени) 20.12.

Фомина Галина (GalinaF187) - 2 курсовые

Романюк Татьяна (TheShark) - 1 курсовая

Питя Инна (Vira) - 2 курсовых

14 лет назад
Alex_30
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$60
3 дня
Работаю с Инной уже не первый раз - и в очередной раз доволен результатом работы: все сделано качественно и в срок, Инна очень ответственно подходит к своей работе. Спасибо! :)
Алексей, большое спасибо за приятное сотрудничество. Удачи вам!
GalinaF187
Галина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов(-3)
14 лет назад
$50
2 дня
Галина отлично и оперативно справилась с не самой простой задачей. Приятно было сотрудничать. Спасибо! :)
TheShark
Татьяна 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-1)
14 лет назад
$30
2 дня
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