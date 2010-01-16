Курсовые по психологии (6 шт)

Добрый день!

Нужно 6 (!) курсовых работ по психологии.

Требования:

Тема, связанная с мотивацией в организации.

Объем: мин 30 стр. (это без приложений)

Введение 3-4 стр.

- актуальность

- степень изученности проблемы

- объект

- предмет

- цель

- задачи (соответствовать названиям параграфов)

- гипотеза

- выборка (минимум 20 человек)

- методы

- практическая значимость

1 глава - теория 10-12 стр.

2 глава - эмпирическое исследование 10-12 стр.

- п. 1 описание методик (есть в справочнике Бурлачука)

- п. 2 описание результатов (обобщающие диаграммы и т. п.) таблички подсчетов, бланки и прочее - идут В ПРИЛОЖЕНИЕ в конце

- п. 3 практические рекомендации на 3 стр.

Заключение 1-2 стр. - выводы

Список лит-ры 2-3 стр., в котором, кроме прочей макулатуры, должны быть обязательно статьи за последний год, авторефераты, побольше новья, в общем.

Срок - 17.12.2009 г. к 22.00 (по московскому времени)

Указывайте тему!

Цена - 800 р/курсовая. Оплата - яндекс-деньги в течение 5-7 дней (если нет замечаний).

С уважением,

Алексей.

Итак:

срок - 12 ч дня (по московскому времени) 20.12.

Фомина Галина (GalinaF187) - 2 курсовые

Романюк Татьяна (TheShark) - 1 курсовая

Питя Инна (Vira) - 2 курсовых