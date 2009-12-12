Курсовая по сетям коммутаций

Необходимо выполнить КРы по основам компьютерной техники и основам алгоритмизации и программирования. Задания и методички прилагаются. Сколько это будет стоить и какие сроки?
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Курсовой проект.
Существующая сеть г. Гродна имеет 4 узловых района. Нумерация сети шестизначная. УСС, УСП, АМТС построены на оборудовании EWSD. Население 400000 человек.
Рассчитать все типы нагрузок, определить число межстанционных связей, количество СЛ, объем оборудования. Нарисовать схемы организации входящих, исходящих, междугородних связей. В 4 узловом районе произвести замену РАТСШ 44 на 10200 номеров, из них 3500 квартирного и 6500 народно-хозяйственного сектора, 200 таксофонов на оборудование EWSD.
Дполнительные данные во вложении. Методичек нет.
Срок - порядка 7 дней.
Интересует стоимость и возможность выполнения
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