Курсовая по сетям коммутаций

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Курсовой проект.

Существующая сеть г. Гродна имеет 4 узловых района. Нумерация сети шестизначная. УСС, УСП, АМТС построены на оборудовании EWSD. Население 400000 человек.

Рассчитать все типы нагрузок, определить число межстанционных связей, количество СЛ, объем оборудования. Нарисовать схемы организации входящих, исходящих, междугородних связей. В 4 узловом районе произвести замену РАТСШ 44 на 10200 номеров, из них 3500 квартирного и 6500 народно-хозяйственного сектора, 200 таксофонов на оборудование EWSD.

Дполнительные данные во вложении. Методичек нет.

Срок - порядка 7 дней.

Интересует стоимость и возможность выполнения

14 лет назад
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
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