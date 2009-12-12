Курсовая работа: "Корпоративные ИС"

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Работу необходимо выполнить в 1С 7.7

Вариант: Управление данными об изделиях

14 лет назад
d1marik
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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