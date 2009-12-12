Курсовая работа: "Корпоративные ИС"

Необходимо выполнить КРы по основам компьютерной техники и основам алгоритмизации и программирования. Задания и методички прилагаются. Сколько это будет стоить и какие сроки?
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Работу необходимо выполнить в 1С 7.7
Вариант: Управление данными об изделиях
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