Необходимо написать реферат НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ с использованием соответствующей литературы на английском и источников интернета. Тематика реферата международноправовая, глобальная.

Тема:

Our most valued rights.

Требования: объем реферата: примерно 16-18 страниц 14-м шрифтом, в реферате должно быть введение и заключение, обязательно с собственным мнением, оценкой и позицией, список литературы.

P.S. Не нужно ничего переводить, просто нужно найти готовую информацию из англоязычных источников и скомпонавать вместе и высказать свою позицию во введении и заключении в нескольких предложениях.

Сроки сдачи работы: 18 декабря.

Пишите свои цены за работу