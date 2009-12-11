Курсовая работа по экономике с расчетами

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки191 просмотр
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Срочно нужно выполнить курсовую работу по экономике с расчетами, расчетов немного, тема: Зависимость ВВП РФ от объемов экспорта энергоносителей (нефти сырца и нефтепродуктов) и объемов инвестиций в основной капитал. Пишите срочно на [email protected]

14 лет назад
adamsit
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад