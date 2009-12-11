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Необходимо сделать работу по предмету "Системы поддержки принятия решения".В данной работе необходимо:поставить задачу,сформировать альтернативы,критерии и решения данной задачи.Решение задачи должно быть сделано по методам индивидуального метода приняти решений и метода принятия групповых решений. Объем значения не имеет . главное придумать задачу,ее исходные данные и решить ее.
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