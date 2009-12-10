Сюрреализм. Реферат.

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Нужен реферат на тему "сюрреализм" (С. Дали и другие....)

- Язык УКРАИНСКИЙ

- 20-23 стр

- предмет "спецфилософия для художников"

- сроки эта Суббота (12.12.09) – готовый, проверенный вариант

- Написание типа "на, заткнись" не проходит, сразу говорю. Нужно будет защищать на семинаре.

Выслушаю Ваши предложения

14 лет назад
R1DD1CK
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад