Сюрреализм. Реферат.

Уважаемые коллеги! Пишу диссертацию уже несколько лет и сейчас впервые мне требуется помощь, так как научный раководитель поставил короткие сроки и как всегда обнаружил много "неточностей" и сделал ряд "замечаний". Ну, в принципе, как всегда, ...