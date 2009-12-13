Курсовой проект по управленческим решениям

Необходимо выполнить курсовую работу по пердмету Метрология. Задание можно посмотреть во вложенном файле. По всем вопросам обращаться в приват либо ICQ367673869 ps. осталось только последнее задание срок 2 дня стоимость $30
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Тема: Проект управленческого решения по совершенствованию операционного обслуживания клиентов – юридических лиц
1. Построить одно из деревьев: либо дерева проблем, либо дерева целей, либо дерева задач. Деревья должны содержать не менее трех иерархических уровней.
2. Выборать наиболее подходящие с точки зрения самого студента методы, приемы и методики решения выбранной конкретной задачи (совершенствованию операционного обслуживания клиентов – юридических лиц). Таких альтернативных методик (методов, приемов) должно быть не менее трех.
3. Дать оценку степени привлекательности каждой из выбранных методик, методов и приемов для решения этой задачи.
4. Разработать модель решения задачи.
5. Выбрать экономико-математический аппарат, используемый для решения данной задачи
6. Разработать алгоритм
7. Нужны элементы информационного и организационного обеспечения разработки управленческого решения. Определить состав и способы получения данных – номенклатура, носители, каналы передачи информации и т.п.; возможность и целесообразность использования ЭВМ; положения или инструкции по обеспечению реализации проектных разработок, контроль хода их выполнения; стимулирование качества разработанных управленческих решений.
8. Сделать расчёты по оценке экономической эффективности управленческого решения
Срок, к которому нужна работа: 13.12.2009
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