Курсовой проект по управленческим решениям

Тема: Проект управленческого решения по совершенствованию операционного обслуживания клиентов – юридических лиц

1. Построить одно из деревьев: либо дерева проблем, либо дерева целей, либо дерева задач. Деревья должны содержать не менее трех иерархических уровней.

2. Выборать наиболее подходящие с точки зрения самого студента методы, приемы и методики решения выбранной конкретной задачи (совершенствованию операционного обслуживания клиентов – юридических лиц). Таких альтернативных методик (методов, приемов) должно быть не менее трех.

3. Дать оценку степени привлекательности каждой из выбранных методик, методов и приемов для решения этой задачи.

4. Разработать модель решения задачи.

5. Выбрать экономико-математический аппарат, используемый для решения данной задачи

6. Разработать алгоритм

7. Нужны элементы информационного и организационного обеспечения разработки управленческого решения. Определить состав и способы получения данных – номенклатура, носители, каналы передачи информации и т.п.; возможность и целесообразность использования ЭВМ; положения или инструкции по обеспечению реализации проектных разработок, контроль хода их выполнения; стимулирование качества разработанных управленческих решений.

8. Сделать расчёты по оценке экономической эффективности управленческого решения

Срок, к которому нужна работа: 13.12.2009