Курсовик "состав правонарушения"

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок238 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо сделать курсовую работу на тему "состав павонарушения".

Желательно не меньше 60% оригинальности в системе антиплагиат.

от 20 до 30 страниц.

возможен электронный платеж))

14 лет назад
xEkkox
Царь 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
MariaV
Мария 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$25
5 дней
Мария отлично справилась с работой,рекомендую ее!!
Мне хорошо работалось с этим заказчиком - чёткое, понятное ТЗ, оплата без проблем. Спасибо :)