Помогите сделать курсовую по английскому.

Курсовой работа (Теория организации) по менеджменту Тема: Общие свойства организации как объекта управления Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.12-14. Список литературы не менее 25 источников. Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные,список литературы обязателен. Обязательно:1.В введении ...
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Задание состоит из 5 листов А-4 формата с отсканированным текстом. В нем будет содержаться преречень работы и методика выполнения. желательно выполнить1-2 дня. Очень на вас надеюсь. Юлия. P.S.Задание вышлю на почту.
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