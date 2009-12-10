Помогите сделать курсовую по английскому.

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен9 заявок199 просмотров
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Задание состоит из 5 листов А-4 формата с отсканированным текстом. В нем будет содержаться преречень работы и методика выполнения. желательно выполнить1-2 дня. Очень на вас надеюсь. Юлия. P.S.Задание вышлю на почту.

14 лет назад
Licenok
Юлия 
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
diplomzzz
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое Алиночка. Вы мне очень помогли. Задание было очень сложное, а вы его смогли так быстро сделать. Я сегодня его сдала без труда. Вообщем буду к вам если что обращаться))
Очень хороший заказчик, грамотно, последовательно ставит зачачу, вовремя оплачивает. Благодарю за отрудничество.