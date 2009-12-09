Диплом «Технология машиностроения»

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок221 просмотр
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Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Технология машиностроения (проектирование технических и технологических комплексов).

Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Дисциплина: Технология машиностроения (проектирование технических и технологических комплексов)

Тема: Обработка концов труб для газовой и нефтяной промышленности на резьбофрезерном станке

Срок сдачи плана: 18—19 декабря

Срок сдачи первой главы: конец декабря 2009

Общий срок сдачи:20 января 2010

Цена: 6 000 р., по частям, без предоплаты

Часть диплома уже выполнена, есть ряд дополнительных материалов.

По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

ICQ #406194503

E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Проектирование технических и технологических комплексов»

14 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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