Необходимо выполнить курсовую работу!

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую работу по Информационным технологиям управления. Требования и тема – во вложении. По срокам – 1 неделя. Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности: 1. Не менее 80% оригинального ...
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Тема: Повышение профессионализма персонала банка
Курсовая работа должна быть строго написано согласно плану в методичке и всем требованиям. Оригинальность не менее 80%. Обязательно в ведение актуальность, задачи, цели, объект предмет исследования, сноски.
Объем 27-30 стр. Работа должна быть написана на примере банка.
Методичка в прикрепленном файле!!!
Срок выполнения 13.12.2009 до 17.00
Оплата работы после ее проверки!!!
Жду предложений по цене!!!
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